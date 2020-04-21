إنييستا يكشف: تعاطيت أدوية الاكتئاب عام 2009

كشف أندريس إنييستا أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا، عن فترة سوداء في حياته وقتما أصيب بالاكتئاب.

أندرس إنييستا النادي : فيسيل كوبي

حدث ذلك عام 2009 بعد الوفاة المفاجئة لصديقه داني خاركي قائد إسبانيول وقتها، وإنييستا لم يحتمل الصدمة.

وكشف إنييستا: "وصلت وقتها لمرحلة أنني أنتظر قدوم الليل حتى أتعاطى الدواء وأرتاح، خصوصا في بداية الاكتئاب".

ويضيف "الرسام" خلال فيلمه وثائقي "بطل غير متوقع": "كان الأمر بهذا السواء، أردت فقط أن أرتاح".

وأكمل: "مررت بوقتٍ عصيب، المقربون مني يعرفون ذلك، كان موقفا سيئا، أمر لن تفهمه حتى تختبره بنفسك".

وأوضح: "كانت فترة صعبة لكني لم أتوقف أبدا عن التدرب، ومع دعم المحيطين بيّ، فصحيح أنني خرجت من الأزمة كشخص مختلف، لكني تحسنت".

"زوجتي، التي كانت صديقتي حينها، لم تفارقني، كانت تأتي لقضاء الليالي معي في منزل عائلتي".

بعد حوالي عام، تلقى خاركي تكريما خالدا من إنييستا، عندما سجل الأخير الهدف الأغلى في تاريخ كرة القدم الإسبانية بنهائي كأس العالم 2010، وخلع قميصه كاشفا عن عبارة "داني خاركي معنا دائما".

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