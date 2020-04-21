بميزانية بلغت 10 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يبدأ صرف مستحقات دعم الأندية

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 20:25

كتب : عاطف شادي

مسؤولو اتحاد الكرة في ودية منتخب مصر الأوليمبي ضد السعودية

بدأ اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء في صرف مستحقات دعم الأندية في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة لمساعدتهم على تخطي الأزمة المالية في ظل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبلغت الميزانية التي دبرها اتحاد الكرة لإعانة الأندية 10 ملايين جنيه.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة 225 عضوا وتم استبعاد منهم 40 مركز شباب و8 أندية لم توفق أوضاعها القانونية من الحصول على الدعم.

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هذا بالإضافة لاستبعاد 18 ناديا يلعبون في الدوري الممتاز ليصبح إجمالي من يحصل على الدعم هم 159 ناديا.

وسيحصل كل ناد في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة على مبلغ 50 ألف جنيه.

أي أن اتحاد الكرة سيكون صرف ما يقرب من 8 مليون جنيه لدعم الأندية في فترة التوقف.

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