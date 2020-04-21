المصري لـ في الجول: نستعين بـ "Life Coach" لإنقاذ اللاعبين من الملل

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 20:11

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - المصري

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري، أن ناديه استعان بـ Life Coach أو "مدرب حياة"، للحفاظ على الحالة المعنوية للاعبين.

وصرّح السقا لـ FilGoal.com: "بدون شك حالة لاعبينا المعنوية والبدنية ستتأثر بطولة مدة الغياب عن التدريبات والاستمرار في تنفيذ البرنامج اليومي الذي ربما يكون روتين يؤدي لبعض الملل والضيق".

وأكمل: "للخروج من هذه الحالة، أتواصل مع أحد المختصين في الـ Life Coaching لوضع برنامج يومي بشكل مختلف يساعد اللاعبين على تخطي حالة الملل".

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وأضاف: "تغيير النظام اليومي مطلوب، وسنحاولو تنفيذ هذه الإجراءات مع اللاعبين هذه الفترة لحين معرفة مصير الدوري".

على جانب آخر، كشف السقا عن آخر تطورات أزمة المصري بسبب إيقاف القيد الصيفي.

وقال: "نحاول حل أزمة القيد الصيفي خلال الفترة الحالية، لكي ننفذ خطتنا لتكوين فريق قادر على تحقيق رغبات جماهير المصري".

وأكمل: "تواصلنا مع نصر عزام محامي المصري أمام المحكمة الرياضية، وشكّلنا دراسة متعددة الأطراف لكافة نواحي القضية منذ البداية، وحددنا خطواتنا للمرحلة المقبلة".

وأتم: "نأمل في حل هذه الأزمة بأسرع وقت، خاصة أن المصري سدد كافة الرسوم المالية الواجبة عليه، وأنهى الخلاف المالي مع نادي هلال الأُبيض السوداني".

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