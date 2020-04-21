لوكاكو: أعراض كورونا ظهرت على 23 لاعبا من إنتر في يناير!

كشف روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان، عن كواليس صادمة شهدها فريقه في يناير الماضي.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

المهاجم البلجيكي صرّح أن 23 لاعبا في إنتر ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا، ولم يخضعوا لفحص طبي وقتها.

وقال لوكاكو خلال بث مباشر على إنستجرام: "حصلنا على عطلة أعياد الميلاد في ديسمبر، وعندما عدنا للتدريبات، أُقسم أن 23 لاعبا من أصل 25 كانوا مرضى، لا أمزح".

وأكملل: "واجهنا كالياري الذي يلعب له رادجا ناينجولان، وبعد حوالي 25 دقيقة، اضطر لاعبنا ميلان شكرينيار إلى مغادرة الملعب، لم يستطع المواصلة وكاد أن يتعرض للإغماء".

وأضاف: "الجميع كان مصابا بالسعال والحمى".

وأوضح: "عندما أجريت عمليات الإحماء، شعرت بدرجة حرارة مرتفعة عن المعتاد، لم أكن قد أصبت بالحمى لسنوات".

وواصل: "كان مقررا أن نحضر عشاءً بعد المباراة رفقة ضيوف من بوما، لكني شكرتهم وذهبت مباشرة إلى فراشي".

وأتم: "لم نخضع لفحص كورونا وقتها، ولذا لن نكون متأكدين أبدا".

وتعد هذه التصريحات صادمة، لأن أول حالة رسمية لـ فيروس كورونا في إيطاليا كانت يوم 21 فبراير.

بينما تواجه إنتر وكالياري يوم 26 يناير، أي قبل حوالي شهر كامل.

وتعد إيطاليا ثاني أكثر دول العالم تسجيلا لحالات الوفاة خلف الولايات المتحدة، بواقع 24648 ألف ضحية.

كما سجلت إيطاليا عموما أكثر من 183 ألف حالة، وتعد منطقة لاومبارديا في شمال البلاد واحدة من أخطر البؤر التي انفجر فيها الفيروس في قارة أوروبا.

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