رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية يثق في عودة النشاط الرياضي 4 مايو

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 19:40

كتب : FilGoal

شعار الاتحاد الإيطالي

يثق جيوفاني مالاجو رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية أن عودة لاعبي الدوري الإيطالي للتدريبات ممكنة في الرابع من مايو المقبل.

وتسعى إيطاليا لبدء المرحلة الثانية في مواجهة فيروس كورونا عقب انتهاء الحظر الكامل في البلاد في الثالث من مايو.

مالاجو قال لمجلة "Chi" الإيطالية: "أثق في قدرتنا على العودة يوم 4 مايو، بعد الاتفاق على التفاصيل بين وزير الرياضة واللجنة الاستشارية العملية".

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وتابع "أغلقت 387 نظاما في إيطاليا، والحكومة ستُعلمنا بالأمر لكننا مستعدين لكل شيء، لعبة فردية مثل الجولف مختلفة تماما عن الألعاب الجماعية، هناك ألعاب تقام داخل وخارج الصالات، كل شيء يحتاج للتدوين".

وأكمل "ألعاب القوى مثل أن تركض بمفردك 30 مترا لا يوجد بها خطر، إذ لم يكن هناك تطورات أخرى، يمكن استئناف هذا النوع من الرياضات بدءا من 4 مايو المقبل".

وأتم "نحن في مراحل متقدمة عندما يأتي الأمر للتفاصيل لكيفية عودة التدريبات لكل رياضة".

وتوقف المسابقات والرياضات بشكل كامل في إيطاليا منذ تفشي فيروس كورونا في منتصف مارس الماضي.

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