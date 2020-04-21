لاعب بيرو: ما فعله مودريتش جعلني أتجنب تبادل الأقمصة بعد المباريات

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 19:09

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - لويس أدفينكولا

اعترف لويس أدفينكولا لاعب منتخب بيرو، أنه لا يحب تبادل الأقمصة مع المنافسين بعد المباريات بسبب واقعة بطلها لوكا مودريتش.

لويس أدفينكولا

النادي : رايو فايكانو

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

بيرو

الظهير الأيمن لـ رايو فايّكانو الإسباني، استرجع واقعة خلال مباراة ودية بين بيرو وكرواتيا عام 2018.

وقال أدفينكولا خلال بث مباشر عبر إنستجرام: "طلبت تبادل القميص مع مودريتش، لكنه قال: لا".

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وأكمل"أخبرني أن راؤول رويدياز طلبه قبلي".

وكشف: "أمتلك قميصين لـ جيمس رودريجيز، وقميص لـ كيليان مبابي".

وأتم: "لكني لا أحب تبادل الأقمصة، لو قوبلت بالرفض أشعر بإحراج كبير".

أدفينكولا (30 عاما) سبق له اللعب في هوفنهايم، وبورصاسبور، ونيولز أولد بويز، ويتواجد في صفوف رايو منذ 2018.

الظهير الطائر خاض 84 مباراة دولية مع بلاده، وكان أحد أهم عناصر منتخب بلاد الإنكا في مونديال روسيا 2018.

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