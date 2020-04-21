نصري يهاجم ديشامب: أحضروا جوارديولا لتدريب فرنسا وستشاهدون المتعة

انتقد سمير نصري لاعب أندرلخت، طريقة لعب منتخب فرنسا تحت قيادة المدرب ديدييه ديشامب.

سمير نصري النادي : أندرلخت فرنسا

وقال نصري خلال بث مباشر رعبر إنستجرام: "أنا سعيد لأننا فزنا بكأس العالم، لكننا نمتلك لاعبين مذهلين، نستطيع حتى تشكيل 3 فرق قوية وليس فريقا واحدا".

وأضاف: "ولذا فمن حقي ألا يعجبني أداء المنتخب. لدي أصدقاء في هذا المنتخب، يستحقون الانضمام بالطبع، لكن ضع جوارديولا في القيادة الفنية للديوك وشاهد كيف سيلعبون، سنستمتع بمشاهدة فرنسا".

وواصل: "لا أفهم لماذا لم يتواجد كريم بنزيمة في يورو 2016 أو كأس العالم 2018".

وأنم متعجبا: "لا أفهم لماذا لم أشارك في كأس العالم 2014، كما لا أفهم لماذا لم ينضم حاتم بن عرفة لقائمة يورو 2016 رغم الموسم المذهل الذي قدمه مع نيس وقتها".

نصري (32 عاما) يمتلك مسيرة حافلة رفقة عدة أندية كبيرة مثل أوليمبيك مرسيليا، وأرسنال، ومانشستر سيتي، وإشبيلية، لكنه لم يحقق شيئا يُذكر مع منتخب بلاده فرنسا.

اللاعب ذو الأصول الجزائرية، خاض 41 مباراة دولية مع الديوك بين 2007 و2013، سجل خلالها 5 أهداف، ولم يتواجد في قائمة بطولة مجمعة سوى خلال يورو 2008 ويورو 2012.

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