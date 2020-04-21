محمد صلاح: طارق حامد رئة الزمالك.. لا غنى عنه

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 00:59

كتب : FilGoal

طارق حامد - الزمالك - احتفالات السوبر

تغنى محمد صلاح المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك بما يقدمه طارق حامد نجم وسط الفارس الأبيض.

وقال محمد صلاح: "طارق حامد لاعب ممتاز".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "طارق حامد هو رئة الزمالك، والجندي المجهول دائما".

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إسماعيل يوسف: البعض يهاجم طارق حامد لأنه ناجح عبد ربه: لو تواجد صلاح مع الجيل الذهبي لما تأهلنا للمونديال.. وهذا رأيي في السولية وطارق حامد حسني عبد ربه: لا يوجد خليفة لي في الملاعب.. ولكني أحب طارق حامد والسولية الحضري: الزمالك فوق رأسي.. وطارق حامد يعقب: شرف لأي لاعب اللعب بقميصه

وتابع "طارق لا غُنى عنه في فريق الزمالك، وتحديدا الفريق الحالي".

وأوضح "لأنه يتكفل بأمور دفاعية كبيرة وخصوصا مع اللعب بجوار ثنائي لا يدافع بشكل كبير مثل فرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوباما".

طارق حامد صاحب الـ 31 عاما انضم لـ الزمالك في 2014 قادما من سموحة.

وشارك طارق حامد في 21 مباراة هذا الموسم ونجح في صناعة هدفين.

منذ انضمامه لـ الزمالك، ظهر طارق حامد في 208 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 7 ورفع 11 لقبا مع الفارس الأبيض.

وكان طارق حامد الذي وصل مع منتخب مصر إلى مونديال روسيا 2018، قريبا من حصد جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا إلا أنه خسرها لصالح يوسف البلايلي لاعب الترجي السابق وأهلي جدة الحالي بالجائزة.

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