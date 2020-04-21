محمد صلاح: طارق حامد رئة الزمالك.. لا غنى عنه

تغنى محمد صلاح المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك بما يقدمه طارق حامد نجم وسط الفارس الأبيض.

وقال محمد صلاح: "طارق حامد لاعب ممتاز".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "طارق حامد هو رئة الزمالك، والجندي المجهول دائما".

وتابع "طارق لا غُنى عنه في فريق الزمالك، وتحديدا الفريق الحالي".

وأوضح "لأنه يتكفل بأمور دفاعية كبيرة وخصوصا مع اللعب بجوار ثنائي لا يدافع بشكل كبير مثل فرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوباما".

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طارق حامد صاحب الـ 31 عاما انضم لـ الزمالك في 2014 قادما من سموحة.

وشارك طارق حامد في 21 مباراة هذا الموسم ونجح في صناعة هدفين.

منذ انضمامه لـ الزمالك، ظهر طارق حامد في 208 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 7 ورفع 11 لقبا مع الفارس الأبيض.

وكان طارق حامد الذي وصل مع منتخب مصر إلى مونديال روسيا 2018، قريبا من حصد جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا إلا أنه خسرها لصالح يوسف البلايلي لاعب الترجي السابق وأهلي جدة الحالي بالجائزة.

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