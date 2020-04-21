طاهر أبو زيد: حتى الآن.. لا أنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

قال طاهر أبوزيد نجم الأهلي ومنتخب مصر ووزير الرياضة السابق إنه لا ينوي الترشح حتى الآن لانتخابات اتحاد الكرة.

وقال أبوزيد لقناة «ملعب أون تايم سبورتس» اليوم الثلاثاء: «مازال الوقت مبكرا للحديث عن الأمر».

وأضاف «يجب أن نشيد بالعمل الذي تقوم به اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حاليا».

قبل أن يستدرك «لكن حتى الآن غير وارد أن أترشح لانتخابات اتحاد الكرة».

وتنتهي مدة عمل اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في نهاية شهر يونيو المقبل.

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