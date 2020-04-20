العشري: نحتاج شهرين ونصف إعداد قبل عودة الدوري

الإثنين، 20 أبريل 2020 - 23:19

كتب : FilGoal

طارق العشري مدرب النادي المصري

يرى طارق العشري المدير الفني للمصري أنه في حالة قرار اتحاد الكرة باستكمال مسابقة الدوري سيحتاج لفترة إعداد تصل إلى شهرين ونصف.

وقال العشري عبر قناة الزمالك: "في حالة الاستقرار على عودة الدوري يجب أن نحصل على فترة إعداد من 8 إلى 10 أسابيع".

وأضاف "النشاط توقف بشكل كامل لأكثر من شهرين وهذه فترة طويلة للغاية تجعل المستوى البدني للاعبين ضعيف للغاية بسبب عدم خروجهم من بيتوهم عكس الراحة السلبية الطبيعية".

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وأكمل "لذلك إذا كان هناك نية لعودة الدوري يجب أن يمنحنا اتحاد الكرة على الأقل شهرين للاستعداد جيدا لعودة المسابقة، وهذا أمر صعب للغاية".

وبشأن تصريحات أحمد ياسر لاعب فريقه التي أثارت الجدل قبل أيام قال: "أحمد ياسر تحدث بشكل صريح أكثر من المعتاد وهذا أمر لا يصح".

وأتم تصريحاته "كان يجب أن يركز مع نفسه وليس مع لاعبين آخرين، لذلك قررنا منع كل اللاعبين من الظهور الإعلامي في الفترة المقبلة".

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