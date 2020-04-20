الأهلي يرفض مشاركة الشيخ في بطولة فيفا.. واللاعب: اعتذرت بعد الإعلان عن القرعة

رفض سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي مشاركة أحمد الشيخ لاعب الفريق، في بطولة "فيفا للألعاب الإلكترونية" التي تقام خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ أبريل الجاري.

أحمد الشيخ النادي : الأهلي الأهلي

جاء رفض الأهلي، وفقا لما أعلنه النادي، نظرا لعدم قيام الجهة المسؤولة عن ترشيح اللاعبين لتمثيل مصر، بمخاطبة النادي والحصول على موافقته "خاصة أن أحمد الشيخ لاعب محترف في صفوف فريق الكرة بالنادي، ويبقى حقه ممارسة اللعبة بشكل «هاوٍ» دون الأحقية في خروج الأمر إلى نطاق المنافسات الدولية الرسمية".

وأشار الأهلي إلى " هذه الأمور تحتاج إلى ضوابط ومعايير أخرى، يجب أن يكون النادي على علم ودراية بها، لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على منظومة العمل الكروية".

وأبلغ الأهلي أحمد الشيخ برفض مشاركته، ليقوم الأخير بإبلاغ الجهة القائمة على ترشيح اللاعبين رسميًّا بعدم مشاركته في البطولة.

ومن جانبه أعلن أحمد الشيخ عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك) اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة بعد الإعلان عن القرعة.

وكتب الشيخ: "تلقيت بسعادة كبيرة نبأ ترشحي من خلال اتحاد كرة القدم المصرى لتمثيل مصر فى بطولة كأس العالم للعبة فيفا والتي ينظمها الاتحاد الدولى لكرة القدم والتى كان من المقرر أن يذهب العائد منها لضحايا فيروس كورونا".

"لكن وبعد الإعلان عن قرعة البطولة، قررت الاعتذار".

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية (بلاي ستيشن) ON LIN، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من 21 حتى 25 أبريل الجاري، عن وقوع مصر ضمن المجموعة الثانية لفرق "الوسط" التي تضم كلا من تركيا وإسرائيل ورومانيا.

ويخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم دخل بطولة البلاى ستيشن لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ويمثل مصر كل من أحمد حسن "كوكا" لاعب أوليمبياكوس اليوناني، وأحمد الشيخ لاعب الأهلي، ورامي سعد المصنف رقم 21 عالميا وإسلام سامي المصنف رقم ٤٣٢ عالميا في لعبة البلاي ستيشن، قبل أن يعتذر الشيخ عن عدم المشاركة

ووفقا لنظام البطولة فتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات الأولي "الشرقية" يشارك بها منتخبات آسيا وأستراليا تضم ٦ فرق ، والثانية "الغربية" يشارك بها منتخبات أمريكا الشمالية والجنوبية وتضم ٩ فرق ، بينما المجموعة الثالثة "الوسطي" يشارك بها منتخبات أفريقيا وأوروبا والبلاد العربية وتضم ٢٨ فريقاً.

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