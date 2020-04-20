تقرير: ريال مدريد يخطط لعدم اللعب في سانتياجو برنابيو بعد عودة النشاط

يعتزم ريال مدريد استغلال الوضع غير الاعتيادي الذي فرضه فيروس كورونا، للخروج بأكبر استفادة ممكنة.

موقع Okdiario ذكر في تقرير حصري، إلى أن ريال مدريد يخطط لخوض بقية مبارياته هذا الموسم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، لو تم استكمال الدوري الإسباني دون جماهير –كما هو متوقع-.

عندها سيقدّم ريال مدريد طلبا لرابطة الدوري الإسباني حتى ينقل مبارياته الداخلية إلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ليسرّع أعمال الإنشاء والتجديد الحاصلة في ملعبه سانتياجو برنابيو.

ملعب ألفريدو دي ستيفانو تم افتتاحه عام 2006 في المدينة الرياضية لـ ريال مدريد "بالديبيباس"، ويعد موطن ريال مدريد كاستيا، الفريق الرديف للنادي.

وذكر التقرير أن ريال مدريد مستعد لتوفير كل شيء حتى يتم تجهيز الملعب تقنيا ويكون قادرا على استقبال تقنية الفيديو.

وكان ريال مدريد يخطط للتقدم بطلب لرابطة الليجا حتى يخوض أولى جولات الموسم المقبل خارج ملعبه، ليوفر وقتا أطول خلال الصيف يمكّنه من تسريع وتيرة أعمال التجديد في ملعبه.

وبهذه هذه التجديدات، فـ ريال مدريد اضطر إلى إلغاء كأس سانتياجو برنابيو عام 2019، وعام 2020 كذلك.

ويتبقى لـ ريال مدريد 6 مباريات هذا الموسم في ملعبه، أمام أندية: إيبار، وفالنسيا، ومايوركا، وخيتافي، وألافيس، وفياريال.

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ولا يعد ملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي يسع 6 آلاف متفرج، غريبا على زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

فقد كان ألفريدو دي ستيفانو هو الملعب الذي بدأ من خلاله زيدان مسيرته التدريبية مع ريال مدريد كاستيا بين 2014 وحتى توليه مهمة الفريق الأول في الأيام الأولى لعام 2016.

كما سبق للقائد سيرخيو راموس اللعب عليه في يوم افتتاحه بشهر مايو 2006 وقتما واجه ريال مدريد نظيره ستاد ريمس الفرنسي في إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا 1956، يومها سجل القائد الأندلسي هدف الميرنجي الأول في الفوز 6-1.

ويضم ريال مدريد في صفوفه 8 لاعبين سبق لهم اللعب في ريال مدريد كاستيا على نفس الملعب، هم: داني كارباخال، وناتشو فيرنانديز، وكاسيميرو، وفيدي فالفيردي، ولوكاس فاسكيز، وماريانو دياز، وفينيسيوس جونيور، ورودريجو جويس.

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