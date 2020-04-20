وفاة لاعب روسي خلال تدربه في الحجر الصحي

الإثنين، 20 أبريل 2020 - 20:04

كتب : FilGoal

إنوكينتي ساموخفالوف

أعلن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، عن وفاة لاعبه إنوكينتي ساموخفالوف، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وذكر لوكوموتيف في بيان رسمي أن ساموخفالوف (22 عاما) توفي أثناء التدرب في منزله خلال الحجر الصحي المفروض في أنحاء البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف البيان: "كان فتى صالحا وصديقا رائعا. لوكوموتيف موسكو مصدوم من هذه الأنباء. إنها خسارة كبيرة للنادي".

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وتواجد ساموخفالوف في المراحل السنية المختلفة للفريق الروسي العاصمي منذ طفولته، وكان متواجدا قبل وفاته ضمن صفوف الفريق الرديف، كما سجل حضوره بشكل متقطع مع الفريق الأول.

وصرّح أليكساندر جريشين مدربه في الفريق الرديف لوكالة أنباء RIA: "إنه خبر مروع. لو سمح له الأطباء بالتدرب فمن المرجح أنه لم يعان من مشاكل صحية، لكنهم أخبرونا أنه تعرض لأزمة قلبية".

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