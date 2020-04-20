وفاة لاعب روسي خلال تدربه في الحجر الصحي

أعلن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، عن وفاة لاعبه إنوكينتي ساموخفالوف، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وذكر لوكوموتيف في بيان رسمي أن ساموخفالوف (22 عاما) توفي أثناء التدرب في منزله خلال الحجر الصحي المفروض في أنحاء البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف البيان: "كان فتى صالحا وصديقا رائعا. لوكوموتيف موسكو مصدوم من هذه الأنباء. إنها خسارة كبيرة للنادي".

Сегодня скончался защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов. У него остались жена и сын. Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. Мы потрясены произошедшим и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.https://t.co/OOFwYG2DNT — «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) April 20, 2020

وتواجد ساموخفالوف في المراحل السنية المختلفة للفريق الروسي العاصمي منذ طفولته، وكان متواجدا قبل وفاته ضمن صفوف الفريق الرديف، كما سجل حضوره بشكل متقطع مع الفريق الأول.

وصرّح أليكساندر جريشين مدربه في الفريق الرديف لوكالة أنباء RIA: "إنه خبر مروع. لو سمح له الأطباء بالتدرب فمن المرجح أنه لم يعان من مشاكل صحية، لكنهم أخبرونا أنه تعرض لأزمة قلبية".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

أنا بيركامب - رجل الثلج الذي يخاف من الطيران

فايلر: الأهلي سيلعب جيدا في أوروبا

اختبار في البيت - هل أنت مشجع وفي لمنتخب مصر؟

بايرن يجدد عقد موهبته بالكمامات

10 سنوات على سجن مورينيو لـ ميسي