نادال: لا أفهم لماذا لا نمارس التنس.. هناك أمور غير منطقية

أبدى رافاييل نادال امتعاضه من عدم قدرته ممارسة التنس في الوقت الراهن بسبب حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة الإسبانية.

وقال نادال في بث مباشر عبر إنستجرام: "لا أمارس التنس حاليا، وبصراحة أفتقده بعض الشيء".

وأضاف المصنف الثاني عالميا: "أقوم بتدريبات بدنية، تمكنت من إحضار بضعة أدوات للتدرب من أكاديميتي عندما بدأ الحجر الصحي، أحاول التدرب عدة مرات في اليوم حتى أظل منشغلا وكذلك حتى أحافظ على لياقتي".

الماتادور واصل حديثه متسائلا: "لا أفهم جيدا لماذا لا نستطيع لعب التنس بينما الكثير من الناس يذهبون إلى أعمالهم، خصوصا أنه في رياضتنا يمكننا الحفاظ على مسافة كبيرة من أجل السلامة".

واستدرك: "ولكن حسنا، أتفهم أنه وضع حساس وما تمر به الحكومة، وأن آخر ما يهتمون به هو تدريباتنا".

وأتم صاحب الـ33 عاما: "هناك الكثير من الأمور غير المنطقية، لكن يجب تنفيذ التعليمات".

إسبانيا التي كسرت حاجز الـ200 ألف إصابة بفيروس كورونا، وسجلت أكثر من 20800 حالة وفاة، تعيش وضعا استثنائيا منذ عدة أسابيع، أدى إلى تجميد كل الأنشطة الرياضية.

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