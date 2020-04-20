لاعب جالاكسي يروي انفعال إبراهيموفيتش بعد خسارة: من سيفتح فمه سأقتله!

روى جواو بيدرو لاعب لوس أنجيلوس جالاكسي المعار إلى تونديلا البرتغالي كيف انفعل زلاتان إبراهيموفيتش بعد خسارة متأخرة على يد هيوستن دينامو في الدوري الأمريكي.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان

ولعب إبراهيموفيتش موسمين في جالاكسي، أظهر فيها قدراته التسجيلية، وكذلك شخصية المثيرة للجدل خارج الميدان.

وقال بيدرو في حواره مع صحيفة ريكورد البرتغالية:"خسرنا 3-2 في الدقائق الأخيرة، وبعد نهاية المباراة إبراهيموفيتش انتقدنا بشدة".

وواصل "قال: انظروا، إذا جئتم هنا للذهاب إلى الشاطئ، فترجلوا حول هوليوود، فقط قولوا، لكن أخبروني الآن. لدي 300 مليون في البنك، وجزيرة، لا أحتاج هذا مطلقا. أول شخص سيفتح فمه سأقتله، سأقتله حقا".

واستمر بيدرو في حديثه "في مرة كنا سنلعب مباراة، وقال أحدهم: من سيطلق ركلة البداية؟ مساعدنا قال: جواو بيدرو، لأنه يوم ميلاده. استدر إبراهيموفيتش له وقال: كل يوم هو يوم ميلادي، اعطني الكرة. ثم ضحك".

لطالما اشتهر السويدي المخضرم بتصريحاته الجدلية التي تكشف اعتزازا بالنفس غير عادي.

في 56 مباراة مع جالاكسي سجل إبراهيموفيتش (38 عاما) 52 هدفا، رحل عن الفريق مع نهاية العام الماضي قبل أن يعود إلى فريقه السابق ميلان.

لعب إبراهيموفيتش لمالمو وأياكس ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

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