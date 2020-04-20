إسماعيل يوسف: البعض يهاجم طارق حامد لأنه ناجح

يرى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن هناك بعض المحاولات للهجوم على طارق حامد لاعب الفريق، لمجرد أنه ناجح.

وقال إسماعيل يوسف عبر قناة الزمالك: "البعض يحاول الهجوم على طارق حامد لأنه ناجح".

وأضاف "طارق حامد هو القلب النابض للزمالك ولمنتخب مصر، ولكنه لا يتأثر بأي محاولات لانتقاده والهجوم عليه وهو مثل القطار الذي يسير بسرعة ويدهس كل من يحاول التأثير عليه".

وشدد "طارق قائد داخل الملعب وخارجه والكل يعرف قيمته وكيف يؤثر في زملائه في المباريات الهامة كما فعل في السوبر المصري والإفريقي".

وانتقل للحديث عن فريق الكرة قائلا: "جماهير الزمالك بالملايين في كل أنحاء العالم لن ترضى إلا بالفوز بكل البطولات التي نشارك فيها".

وأتم تصريحاته "لذلك سنعمل بقوة على تدعيم الفريق بصفقات قوية تساعده في تحقيق طموحات الفريق".

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