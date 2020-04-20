إسماعيل يوسف: لم أتدخل في عمل أي مدير فني.. وعلاقتي مع الزمالك منذ 40 عاما

شدد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك على أنه لم يتدخل بأي شكل من الأشكال في عمل أي مدير فني للأبيض عندما كان يتولى منصب مدير الكرة.

وقال إسماعيل يوسف عبر قناة الزمالك: "خلال عملي كمدير كرة لم أتدخل بأي شكل من الأشكال في عمل المدربين".

وأضاف "كنت ضمن الجهاز الفني للعديد من المدربين مثل جايمي باتشيكو وجوسفالدو فيريرا وأليكس ماكليش وأوجستو إيناسيو".

وأكمل "إذا طلب المدرب رأيي في أمر ما كنت أساعده، ولكن لم أتدخل في عمل أي مدرب داخل المستطيل الأخطر ومهام عملي كانت خارجه فقط".

وواصل "علاقتي بالزمالك ممتدة منذ 40 عاما، ولم ألعب لأي فريق سوى الأبيض فقط ومنتخب مصر وحتى بعد اعتزالي تلقيت عرضا للاحتراف في السعودية ولكني رفضت وبدأت عملي الإداري".

وأتم تصريحاته "قبل حقبة مرتضى منصور ظل الزمالك لمدة 10 سنوات وأكثر لا يقدم أي شيء سواء على المستوى الإنشائي أو الرياضي، والآن نحن نفوز بـ5 بطولات في سنة واحدة".

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