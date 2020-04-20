ضياء السيد: النني الأفضل في مركزه بآخر 10 سنوات.. وصلاح كان "يشيل" جيل شحاتة

الإثنين، 20 أبريل 2020 - 00:49

كتب : FilGoal

محمد النني - بشيكتاش

أشاد ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، بـ محمد النني لاعب بيشكتاش التركي.

محمد النني

النادي : بشكتاش

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وصرّح ضياء السيد عبر أون تايم سبورتس 2: "النني أفضل لاعب وسط في آخر 10 سنوات".

وأضاف: "بيشكتاش سيموت ويبقيه في الفريق".

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وتحوّل ضياء السيد ليبدي رأيه في إضافة محمد صلاح لو تواجد في جيل حسن شحاتة الذي حصد ثلاثية إفريقية خالدة دون أن ينجح في الوصول لكأس العالم.

وصرّح ضياء السيد: "صلاح كان سيجعل هذا الجيل أقوى طبعا، كان قادرا على حمله، أختلف مع حسني عبد ربه".

وأكمل: "صلاح وأحمد حجازي كلاهما كان يستحق أن يتواجد في هذا الجيل".

واسترجع ضياء السيد الفترة الأخيرة لـ أحمد حسن عميد لاعبي العالم في منتخب مصر تحت قيادة بوب برادلي.

وقال ضياء: "أحمد حسن قائد كبير، ولذا كان من الصعب عليه قبول دور الاحتياطي".

وأضاف: "لكنه استعجل في قراره، كان عليه التفكير بتروي، ويظل متواجدا ويشارك في أجزاء من المباريات".

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