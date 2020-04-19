إسماعيل يوسف: فوز الزمالك بالبطولات يسهل تصعيد الناشئين للفريق الأول

الأحد، 19 أبريل 2020 - 23:59

كتب : FilGoal

إسماعيل يوسف

يرى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن فوز الفريق بالكثير من البطولات في الفترة الماضية سيجعل تصعيد الناشئين للفريق الأول أمر سهل.

وقال إسماعيل يوسف في قناة الزمالك: "الزمالك حقق 5 بطولات خلال سنة واحدة والفريق يسير بشكل مميز للغاية وينافس بقوة في كل المسابقات".

وأضاف "وهذا يساعد في ظهور الناشئين بمستوى مميز عند انضمامهم للفريق الأول".

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وأكمل "عندما ينضم اللاعب الشاب إلى الفريق الأول وهو في حالة مميزة وفائز بالكثير من البطولات وبه كوكبة كبيرة من النجوم سيشعر بالثقة ويكتسب منهم الخبرات التي تساعده في تقديم مستوى جيد".

وواصل "الاتجاه في الفترة المقبلة هو الاعتماد على الكثير من الناشئين في ظل وجود فريق كرة قدم قوي للغاية داخل الزمالك في الوقت الحالي".

وأتم تصريحاته "الزمالك أيضا أصبح يضم محترفين على مستوى عالي للغاية مثل فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بنشرقي، وجميعم صعنوا الفارق بشكل كبير مع القلعة البيضاء وساهموا في التتويج بالبطولات".

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