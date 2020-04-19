أحمد ناجي: انتظروا الهاني سليمان في مكانة أخرى بعد التوقف.. المنتخب لن يضم "مهرج"

الأحد، 19 أبريل 2020 - 23:55

كتب : FilGoal

الهاني سليمان - سموحة

أشاد أحمد ناجي مدرب حراس المرمى لنادي سموحة، بالهاني سليمان حارس الفريق، بعد العمل معه في الفترة السابق.

وقال أحمد ناجي في تصريحات لقنا “Ten”: "اقترابي من الهاني سليمان والعمل معه يوميا، اكتشفت أنه حارس موهوب جدا، وباستئناف النشاط أجهز له خطة ستجعله في مكانة مختلفة".

وأضاف "سبق أن وقع الهاني للأهلي، لكن الانتقال لم يتم لرغبة مسؤولي الأهلي في إعارته لموسم ثم عودته مجددا".

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وواصل "أعمل على تحسين أمور معينة في شخصية الهاني سليمان داخل الملعب، وأجد منه استجابة كبيرة، فهو ملتزم بشدة في التدريبات، وهناك منافسة قوية بينه وبين زملائه".

مدرب حراس سموحة أكمل "قلت للهاني سليمان أن المنتخب لن يعتمد عليه، وهو (مهرج) داخل الملعب، يتعمد إضاعة الوقت، ويدخل في مناوشات مع المنافسين، ويسقط على الأرض من حين لآخر".

وأتم ضاحكا "لقد مر شهرين على عملي في سموحة، وألاحظ أن الهاني سليمان يتحدث بدبلوماسية شديدة في وسائل الإعلام حول عزمه عدم إضاعة الوقت مجددا".

وتتوقف بطولة الدوري في الفترة الحالية بقرار من مجلس الوزراء المصري، لتفادي تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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