عبد الغني: شكوى الأهلي ضد عبد الله السعيد متأخرة

يرى مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وعضو اتحاد الكرة السابق أن إدارة الأهلي تأخرت في شكواها ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

صرح عبد الغني عبر قناة TEN "الأهلي من حقه أن يشكو لاتحاد الكرة، ولنفترض أن عبد الله مدان، وأعلن اعتزاله، من سيدفع مبلغا يوازي 32 مليون جنيه؟".

وأضاف "المبلغ كبير جدا، والشكوى متأخرة، لقد انضم عبد الله السعيد لبيراميدز قبل موسم ونصف، كنت حينها عضوا بمجلس إدارة اتحاد الكرة، هل ظهرت المشكلة فجأة؟".

وتابع "الاتحاد الدولي أبعد نفسه عن الأمر، وترك النزاع بين ناديين مصريين، واتحاد الكرة سيناقش هل يستحق الأهلي المبلغ أم لا؟، الحالة بها لغط، عبد الله السعيد 35 سنة.. أمامه موسم أو اثنين في الملاعب، لن يدفع مليوني دولار وهو ينهي مسيرته.. هل هذا منطقي؟".

واستطرد مجدي عبد الغني "لقد فسخ أهلي جدة وعبد الله السعيد التعاقد بالتراضي، هذه الخطوة تفتح بابا للكلام، فلم تحدث مشكلة بين اللاعب والنادي مثل حالات عصام الحضري وكهربا وشيكابالا بفسخ التعاقد من طرف واحد".

وأتم عبد الغني تصريحاته "اللوائح تنص على أنه طالما ناد باع لاعبه لفريق آخر، فلا يحق له الحصول على أموال أخرى، لكنني لم أر التعاقد الخاص بانتقال عبد الله السعيد من الأهلي إلى أهلي جدة، ولكن طالما فسخ العقد بالتراضي، لماذا يحصل النادي الأهلي على أموال؟".

الأهلي أعلن عبر موقعه الرسمي في وقت سابق تقدمه بشكوى جديدة ضد السعيد لاتحاد الكرة، بعدما رفض الاتحاد الدولي النظر في القضية.

وأوضح الأهلي وقتها "إن الرفض برره فيفا بأنه "لم يعد منوطا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليا ضمن صفوف فريق مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسؤول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم". (التفاصيل)

لكن وعلى الجانب ذاته كشفت المستندات إن خطاب فيفا الذي استلمه الأهلي شهد تغريم النادي 15 ألف رانك سويسري، إلى جانب رفض الشكوى. (طالع التفاصيل)

وطلب الأهلي في شكواه الحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جدة وعبد الله السعيد قبل عامين (2 مليون دولار)، بعدما قام الأخير بفسخ عقده مع أهلي جدة والانضمام لـ بيراميدز.

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ماذا جاء في خطاب فيفا إلى الأهلي بشأن الشكوى ضد عبد الله السعيد