مصدر من الإسماعيلي يكشف لـ في الجول: خطوة النادي ضد غرامة الـ20 مليون

كشف مصدر قانوني تابع لنادي الإسماعيلي، بأنه سيطعن على قرار المحكمة الرياضية الدولية بتغريم النادي بسبب اللاعب إبراهيم حسن.

وحسب المصدر، فإن النادي سيتقدم للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بطعن ضد تغريم النادي بمبلغ ٢٠ مليون جنيه لصالح نادي النجوم.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "القانون السويسري يتيح الطعن على قرارات المحكمة الرياضية الدولية، وهذا ما ستلجأ إليه إدارة الإسماعيلي".

وواصل "سيتم تشكيل فريق قانوني من محاميين مصريين وسويسريين لتولي إجراءات رفع الدعوى أمام القضاء السويسري".

واتم أكمل "سيتم التوجه بإتمام تلك الإجراءات خلال أيام، وخلال الوقت القانوني لرفع الدعوى القضائية".

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد غرمت الإسماعيلي، مبلغ ٢٠ مليون جنيه لصالح نادى النجوم، وهي قيمة ٥٠% من قيمة انتقال اللاعب إلى نادى الزمالك، بالاضافة إلى غرامات التأخير والإخلال بشروط تعاقد اللاعب عند انتقاله للإسماعيلي من نادي النجوم.

ويلعب إبراهيم حسن حاليا في نادي بيراميدز بعدما انتقل إلى صفوف الفريق بداية الموسم الجاري، قادما من الزمالك.

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