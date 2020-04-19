قناة الزمالك تنعي أقدم عامل في النادي

الأحد، 19 أبريل 2020 - 22:59

كتب : FilGoal

شعار نادي الزمالك

قدمت قناة نادي الزمالك نعيها لوفاة عادل سوريال، أقدم عامل في نادي الزمالك، والذي وافته المنية اليوم الأحد بعد صراع مع المرض.

وقال طارق يحيى مقدم برنامج (زملكاوي) على قناة النادي، بأن عم عادل توفى اليوم الأحد، ويتواجد حاليا في مشرحة زينهم.

نجم الزمالك السابق لفت النظر إلى "عم عادل هو أقدم عامل في نادي الزمالك، طالما شاهدته في الزمالك، ويعيش في النادي طوال عمره".

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وواصل "أهل عم عادل ليسوا معروفين، وبالتالي فهو يتواجد حاليا في المشرحة بانتظار ذويه لاستلام جثمانه لدفنه، أو أن تتكفل الكنيسة التي يتبع لها بذلك.

ويتوجه فريق عمل FilGoal.com بالعزاء لكافة معارف الفقيد، داعين له بالرحمة.

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