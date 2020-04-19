كاسياس: سيكون من الصعب أن ألعب كرة القدم مجددا

استبعد إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو، إمكانية ممارسته كرة القدم مجددا.

إيكر كاسياس النادي : بورتو بورتو

كاسياس (38 عاما) تعرض لأزمة قلبية في مايو 2019، قبل أن يطوي صفحة كرة القدم في فبراير 2020 ويعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني.

وصرح كاسياس في بث مباشر عبر إنستجرام: "سيكون من الصعب أن ألعب كرة القدم مجددا. سيكون لدي موعد مع الطبيب، وخضعت لاختبار إجهاد بالفعل قبل شهر والنتائج جاءت جيدة".

وأتم: "زيارة الطبيب كان مقررا لها شهر أبريل، لكن بسبب الوضع الحالي تم تأجيلها. الأمر الأهم الآن هو تجاوز ما يحدث، كما أنني أود الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني".

ويعتزم كاسياس منافسة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني الحالي في الانتخابات المقبلة التي لم يتحدد موعدها بسبب تفشي فيروس كورونا في أنحاء إسبانيا.

وتواجد كاسياس في قائمة بورتو للموسم الحالي رغم عدم ظهوره في أي دقيقة، كما أشار النادي في وقتٍ سابق إلى أنه سيحظى بمهام فنية.

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