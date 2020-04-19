مدير أهلي جدة: لسنا معنيين بقضية السعيد.. وكنت ضد عودة جروس

شدد محمد الحارثي المدير التنفيذي لأهلي جدة السعودي، أن ناديه غير معني بقضية عبد الله السعيد.

وصرح الحارثي عبر أون تايم سبورتس 2: "عبد الله السعيد فسخ تعاقده مع الأهلي قبل الانتقال لـ بيراميدز، ولذا لا مخزى من دفع مبلغ الـ2 مليون دولار".

وأوضح: "القضية بين اللاعب والأهلي المصري، والأهلي السعودي غير معني بهذا الأمر".

الأهلي أعلن عبر موقعه الرسمي في وقت سابق تقدمه بشكوى جديدة ضد السعيد لاتحاد الكرة، بعدما رفض الاتحاد الدولي النظر في القضية.

وأوضح الأهلي وقتها "إن الرفض برره فيفا بأنه "لم يعد منوطا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليا ضمن صفوف فريق مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسؤول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم". (التفاصيل)

لكن وعلى الجانب ذاته كشفت المستندات إن خطاب فيفا الذي استلمه الأهلي شهد تغريم النادي 15 ألف رانك سويسري، إلى جانب رفض الشكوى. (طالع التفاصيل)

وطلب الأهلي في شكواه الحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جدة وعبد الله السعيد قبل عامين (2 مليون دولار)، بعدما قام الأخير بفسخ عقده مع أهلي جدة والانضمام لـ بيراميدز.

وتحوّل الحارثي لتبرير إقالة كريستيان جروس من تدريب الأهلي السعودي بعد فترة قصيرة من توليه في ولاية ثالثة.

وصرّح "كنت ضد عودة جروس".

وأضاف: "توقعت عدم نجاحه، لأن الظروف والأسماء تغيرت عن فترته السابقة".

وأتم: "جروس يحتاج إلى وقت طويل لإعادة هيكلة الفريق، وهذا لم يكن متاحا".

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ماذا جاء في خطاب فيفا إلى الأهلي بشأن الشكوى ضد عبد الله السعيد