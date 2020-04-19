مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الحالة الوحيدة للنظر لشكوى الأهلي ضد السعيد

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة الخطوات التي ستتبعها لجنة شؤون اللاعبين في الشكوى التي قدمها الأهلي من جديد ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "في البداية لجنة شؤون اللاعبين سترسل الخطاب المرسل للاتحاد المصري من فيفا، لأحد مكاتب الترجمة المعتمدة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "ترجمة خطاب فيفا من مكتب مُعتمد سيكون للوقوف بشكل نهائي ودقيق حول ما جاء في الخطاب الموجهة لاتحاد الكرة".

وواصل "الحالة الوحيدة التي ستجعل لجنة شؤون اللاعبين تنظر للشكوى، هو أن يتضح من ترجمة الخطاب إن الاتحاد الدولي لم يتخذ أي قرار في شكوى الأهلي. وقتها ستبحث اللجنة، الشكوى".

وأشار "أما إذا وجد أن فيفا قد اتخذ قرارا بالفعل في شكوى الأهلي ضد السعيد، فلن تنظر لجنة شؤون اللاعبين للشكوى".

وأردف "ولكن وقتها سيكون من حق الأهلي اللجوء للمحكمة الرياضية".

الأهلي أعلن عبر موقعه الرسمي في وقت سابق تقدمه بشكوى جديدة ضد السعيد لاتحاد الكرة، بعدما رفض الاتحاد الدولي النظر في القضية.

وأوضح الأهلي وقتها "إن الرفض برره فيفا بأنه "لم يعد منوطا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليا ضمن صفوف فريق مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسؤول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم". (التفاصيل)

لكن وعلى الجانب ذاته كشفت المستندات إن خطاب فيفا الذي استلمه الأهلي شهد تغريم النادي 15 ألف رانك سويسري، إلى جانب رفض الشكوى. (طالع التفاصيل)

وطلب الأهلي في شكواه الحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جدة وعبد الله السعيد قبل عامين (2 مليون دولار)، بعدما قام الأخير بفسخ عقده مع أهلي جدة والانضمام لـ بيراميدز.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

مغامرة مجنونة لـ خيتافي أبطالها بطة وثوري وغجري

لاعب صن داونز يتغنى بقميص شيكابالا

قبل 20 عاما – ريدوندو أثار جنون فيرجسون وأبهر كولينا

هداف كان قريبا من الأهلي والزمالك أبوابه مفتوحة الآن أمام كورونا

ماذا جاء في خطاب فيفا إلى الأهلي بشأن الشكوى ضد عبد الله السعيد