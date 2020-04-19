سكاي إيطاليا تكشف عن مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

الأحد، 19 أبريل 2020 - 20:33

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي

نشرت شبكة "سكاي إيطاليا" تواريخ محددة، زعمت أنها المواعيد التي أقرها الاتحاد الأوروبي لاستئناف مسابقاته القارية.

وذكرت سكاي أن عودة دوري أبطال أوروبا ستكون يوم 7 أغسطس، بمباراتي يوفنتوس وليون، ومانشستر سيتي وريال مدريد، في إياب دور الـ16.

فيما يتم إنهاء مباريات هذا الدور في اليوم التالي، 8 أغسطس، بمباراتي: بايرن ميونيخ وتشيلسي، وبرشلونة ونابولي.

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سكاي زعمت أيضا أن الدور ربع النهائي سيُلعب بين 11 و15 أغسطس، ثم يقام نصف النهائي بين 18 و22 أغسطس، وأخيرا تًلعب المباراة النهائية يوم 29 أغسطس في إسطنبول.

مصير مشابه يطول الدوري الأوروبي الذي تقام مباريات إياب دور الـ32 المتبقية فيه بدايةً من 2 أغسطس حتى 6 أغسطس.

ثم يُلعب ربع النهائي بين 10 و13 أغسطس، ونصف النهائي بين 17 و20 أغسطس، وأخيرا يقام النهائي يوم 27 أغسطس في بولندا.

ومن المتوقع أن تقام هذه المباريات دون حضور جماهير بنسبة كبيرة، للحد من المخاطر بقدر الإمكان.

سكاي قالت أيضا أن الاتحاد الأوروبي وضع هذه المواعيد بشكلٍ مبدئي، تماشيًا مع النظرية التي تفيد أن الدوريات المحلية ستكون قد انتهت بحلول أغسطس.

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