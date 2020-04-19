إسماعيل يوسف: لم نفاوض عاشور.. وفتحي وافق على الانتقال للزمالك منذ عامين

الأحد، 19 أبريل 2020 - 02:15

كتب : محرر في الجول

أحمد فتحي - حسام عاشور

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن عدم الدخول في مفاوضات مع أحمد فتحي وحسام عاشور ثنائي الأهلي.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

حسام عاشور

النادي : الأهلي

الزمالك
الأهلي

وفشلت مفاوضات تجديد التعاقد بين الأهلي وفتحي لينتقل الظهير المخضرم إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

فيما أبلغ الأهلي قائده حسام عاشور بعدم وجود نية في تجديد تعاقده الذي ينتهي هذا الموسم.

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وقال إسماعيل يوسف لقناة "النهار": "لم نفاوض أحمد فتحي بعد رحيله عن الأهلي، ولكننا فاوضناه منذ عامين مع عبد الله السعيد".

وأوضح "فتحي كان سيحصل على مبلغ أقل مما سيتقاضاه السعيد معنا، لكن لم نواجه مشكلة في الاتفاق مع الثنائي".

واستدرك "وافق فتحي وقتها على الانضمام لنا لكنه تراجع في أخر يومين واحترمنا رغبته".

ثم أضاف "حسام عاشور كان مطروحا على الزمالك لكن كارتيرون لم يرد علينا وانتقاله لنا صعب".

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