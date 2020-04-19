حوار ناري - عبد ربه عن اعتزاله وحلم رئاسة الإسماعيلي وحقيقة التهديدات بعد توقيعه للأهلي

هاجم حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إدارة الدراويش واتهمها بالتسبب في اعتزاله.

أفضل لاعب في أمم إفريقيا 2008 حل ضيفا على أون تايم سبورتس 2، وتطرق للحديث في العديد من القضايا.

الإسماعيلي واعتزاله

وصرّح عبد ربه: "لم يعرف أحد بقرار اعتزالي عندما اتخذته، بمن في ذلك زوجتي".

وشدد: "لم أندم تماما على اعتزالي، خصوصا بعدما رأيت حال الفريق الآن، ليس هناك من كان سيساعدني. وجودي كان سيتسبب في خسارتي لرصيدي، وهذا ما كان يعمل على تحقيقه بعض الأشخاص".

وأضاف: "إبراهيم عثمان تفاوض معي على تخفيض عقدي بمقدار 3 ملايين جنيه، وافقت وصار راتبي السنوي مليون جنيه ونصف، وكان (على قلبي زي العسل)، لأني أحب الإسماعيلي".

وأكمل: "عانيت بسبب وجودي مع لاعبين صغار لا يعرفون قيمة الإسماعيلي، دخلت في مشاكل معهم بشكل متكرر".

وتعجّب: "أحزن عندما يُقال في البرامج: الأهلي والزمالك وبيراميدز (بصفتهم الثلاثة الكبار)، لا أسمح بذلك، الإسماعيلي نادٍ كبير، (بيراميدز ايه؟) مع احترامي. لكن الأموال ليست كل شيء، تاريخ الإسماعيلي كبير، ولاعبيه قدّموا الكثير لمنتخب مصر".

واعترف: "لم أدخل نادي الإسماعيلي منذ اعتزالي".

وأكمل: "كل رؤساء الإسماعيلي الذين عاصرتهم دخلوا النادي من أجل مصلحتهم الخاصة، باستثناء صلاح عبد الغني".

وأضاف: "لو كنت في الأهلي أو الزمالك، في وجود هؤلاء اللاعبين وهذه الإدارات التي تكبّر لاعبيها، لاستمررت في الملاعب 3 أو 4 سنوات إضافية".

وأردف: "لاعبو الإسماعيلي الحاليين لو أحضرت جوزيه مورينيو لتدريبهم، فهذا هو مستواهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".

وكشف عبد ربه: "قبل أن يرحل كريم بامبو، ومحمود متولي عن الإسماعيلي، هاتفني إبراهيم عثمان وطلب مني مفاوضتهم على شروط التجديد. فقالوا لي: بعد ما حدث مع حمص ومعك، ماذا سيحدث معنا نحن؟".

وأتم: "شوّحت لـ أحمد حسام ميدو عندما استبدلني وقتما كان مدربا للإسماعيلي، هذه المرة الوحيدة التي اعترضت فيها على قرار مسيرتي طوال مسيرتي، وسأظل نادما عليها طوال حياتي".

رئاسة الإسماعيلي

وكشف عبد ربه: "أحلم برئاسة الإسماعيلي، لكن يجب أن أدرس الحلم جيدا، فأنا لم أعتد الفشل؛ خصوصا أن إدارة النادي تتحكم في الجمعية العمومية وتختار أعضائها، 75% منها يكونون من القاهرة وخارج الإسماعيلية، يحضرون في حافلات لإنجاح الجمعية العمومية. وهناك عضويات كثيرة ترفضها الإدارة".

التوقيع للأهلي

واسترجع عبد ربه كواليس توقيعه للأهلي بعد عودته من الاحتراف في فرنسا قبل التراجع وإكمال مسيرته في الإسماعيلي.

وقال عبد ربه: "لو كنت أرغب في اللعب للأهلي، لانتقلت إليه عندما عرض علي محمود الخطيب الملايين وقتما كنت في ستراسبورج".

وبرر: "وقّعت للأهلي بعد عودتي من فرنسا لأن ستراسبورج هددني بالإيقاف، خصوصا مع مماطلة يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي الذي أغلق المكالمة في وجهي".

وشدد: "والله لم تتعرض أسرتي لأي تهديدات عندما وقعت للأهلي، سهل للغاية أن أحضر أسرتي بالكامل وأجعلها تقيم في أفضل مكان بالقاهرة، والأهلي كان قادرا على توفير ذلك".

منتخب مصر

وقال عبد ربه –الذي اعترف بتفكيره في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة-: "عندما يغيّر اللاعبون قرار اتحاد الكرة، (يبقوا انتوا مالكمش لازمة)".

وسُئل عبد ربه عما إذا كان جيله سيصل إلى كأس العالم لو تواجد محمد صلاح معهم، فأجاب في حزم: "لا طبعا، منتخبنا لم ينقصه أحد، كنا أقوياء للغاية".

كما هاجم هيكتور كوبر المدرب الأسبق للفراعنة: "كوبر دمّر الكرة المصرية، متعة الكرة هي الهجوم".

وأتم مازحا: "مهاجم حسن شحاتة المفضل؟ كان يحب ابنه إسلام، وابنه كريم، وعماد متعب".

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