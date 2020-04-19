الصفاقسي: نرحب بضم حسين السيد نهائيا من الأهلي.. وجديد أزمة أجايي

كشف معز المستيري الكاتب العام لنادي الصفاقسي التونسي رغبة ناديه في التعاقد مع حسين السيد لاعب الأهلي بشكل نهائي عقب نهاية استعارة اللاعب، في حالة كانت الرغبة مشتركة.

وقال المستيري: "حسين السيد لاعب خلوق وممتاز وموهوب ويمتلك خبرة كبيرة. اندماجه كان جيدا مع الصفاقسي رغم أننا انتظرنا أن يظهر بشكل أفضل من ذلك".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "ألا أنه ظهر في أول لقاء له مع الصفاقسي بشكل محترم ودعمته الجماهير".

وواصل "نمتلك أولوية الشراء لحسين السيد عقب نهاية الإعارة مع نهاية الموسم الحالي، ونتمنى الوصول لاتفاق نهائي مع الأهلي بعد نهاية الإعارة".

وتابع "علاقتنا طيبة جدا مع الأهلي ونتمنى الوصول لاتفاق نهائي بخصوص أحقية شراء حسين السيد، إذا كان اللاعب يبادلنا نفس الرغبة ويريد الاستمرار معنا".

حسين السيد الظهير الأيسر صاحب الـ 28 عاما انتقل للصفاقسي على سبيل الإعارة من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتطرق الكاتب العام للصفاقسي للحديث عن أزمة جونيور أجايي ومستحقات الأهلي.

الأهلي أرسل عن طريق الخطأ مبلغ 125 ألف دولار في 2016 للصفاقسي، كقيمة للنادي النيجيري الذي انتقل نه أجايي للصفاقسي.

مبلغ الـ 125 ألف دولار أرسله الأهلي إلى النادي النيجيري، وأيضا إلى نادي الصفاقسي عن طريق الخطأ، ولم يستعد المبلغ بالكامل حتى الآن.

وكشف المستيري "الأهلي تفهم موقفنا بخصوص المستحقات وفي نفس الوقت تحرك قانوني لكي لا يخسر حقوقه. ورغم الأزمة المالية التي نمر بها إلا أننا حرصين كامل الحرص على إرسال مستحقات الأهلي والحفاظ على العلاقة الرائعة مع النادي".

وتابع "الأهلي حصل سابقا على مبلغ 25 ألف دولار، ويتبقى له 100 ألف ونحاول الآن الوصول لصيغة اتفاق مع النادي".

وأتم "المبلغ من حق الأهلي بكل تأكيد ونحن علاقتنا رائعة مع الأهلي وسنحل الأمر".

وانضم أجايي من الصفاقسي إلى الأهلي في 2016.

الجناح النيجيري صاحب الـ 24 عاما في 24 مباراة هذا الموسم مع الأهلي، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4.

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