كوكا: أحلم بالعودة للأهلي.. رفضت عرضا مغريا لأجله

الأحد، 19 أبريل 2020 - 00:10

كتب : أحمد الخولي

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس - باوك - كأس اليونان

داعب أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس اليوناني، ناديه الأسبق الأهلي، واعترف برغبته في تمثيله مرة أخرى.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

الأهلي

كوكا أحد ناشئي الأهلي، رحل عن صفوفه عام 2011 لبدء تجربته الاحترافية في البرتغال.

وصرّح كوكا عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لا أفكر في العودة للملاعب المصرية، لكن الأمر سيختلف تماما لو فاوضني الأهلي، فأنا أحد أبنائه".

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وأضاف: "أحلم منذ فترة طويلة بالعودة إلى صفوف الأهلي مجددا، وأتمنى الاعتزال بين جدرانه. أنا تحت أمر الأهلي في أي وقت حال فاوضني".

وأكمل: "في الموسم الماضي تلقيت عرضا مغريا وجادا من أحد الأندية المصرية لا أود الكشف عن هويته، لكني رفضت العرض".

وأتم: "هذا الرفض بسبب رغبتي في العودة إلى الأهلي".

ويلعب كوكا (27 عاما) معارا من سبورتنج براجا إلى أولمبياكوس منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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