كوكا: أحلم بالعودة للأهلي.. رفضت عرضا مغريا لأجله

داعب أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس اليوناني، ناديه الأسبق الأهلي، واعترف برغبته في تمثيله مرة أخرى.

كوكا أحد ناشئي الأهلي، رحل عن صفوفه عام 2011 لبدء تجربته الاحترافية في البرتغال.

وصرّح كوكا عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لا أفكر في العودة للملاعب المصرية، لكن الأمر سيختلف تماما لو فاوضني الأهلي، فأنا أحد أبنائه".

وأضاف: "أحلم منذ فترة طويلة بالعودة إلى صفوف الأهلي مجددا، وأتمنى الاعتزال بين جدرانه. أنا تحت أمر الأهلي في أي وقت حال فاوضني".

وأكمل: "في الموسم الماضي تلقيت عرضا مغريا وجادا من أحد الأندية المصرية لا أود الكشف عن هويته، لكني رفضت العرض".

وأتم: "هذا الرفض بسبب رغبتي في العودة إلى الأهلي".

ويلعب كوكا (27 عاما) معارا من سبورتنج براجا إلى أولمبياكوس منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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