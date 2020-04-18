بغداد بونجاح يختار بين الأهلي والزمالك.. وصلاح ومحرز

أجاب المهاجم الجزائري بغداد بونجاح نجم السد القطري على العديد من أسئلة متابعيه، أسئلة كان من ضمنها ما يخص الأهلي والزمالك ومحمد صلاح.

ورد بونجاح على سؤال (أهلي أم زمالك؟) قائلا: "أهلي أبو تريكة".

بغداد بونجاح عبر ستوري إنستجرام 📸 pic.twitter.com/SKPrRWDIpC — FilGoal (@FilGoal) April 18, 2020

وبطريقة مختلفة، رد بونجاح على سؤال يخص موقفه في حالة تقدم نادي الهلال السعودي بعرض للتعاقد معه، ليستخدم رمز القلب واسم السد القطري (فريقه الحالي).

وعن أفضل مهاجم عربي يُعجبه، اختبار بونجاح: "المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي".

وتحدث المهاجم الجزائري المتوج بلقب أمم إفريقيا عن (رياض محرز أم محمد صلاح؟) قائلا: "سرعة، محمد صلاح. مهارة، رياض محرز".

بونجاح صاحب الـ 28 عاما انضم للسد القطري في 2015 قادما من النجم الساحلي.

وسجل بغداد 16 هدفا وصنع 10 خلال ظهوره في 21 مباراة هذا الموسم.

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