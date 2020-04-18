رئيس برشلونة السابق: رونالدينيو تعرض للخيانة

يرى ساندرو روسيل رئيس برشلونة السابق، أن النجم البرازيلي رونالدينيو قد تعرض للخداع في أزمته الحالية مع السلطات في باراجواي.

رونالدينيو النادي : برشلونة

ويواجه رونالدينيو اتهامات بتزوير جواز سفره، مما دفع السلطات في باراجواي إلى احتجازه في السجن لمدة تخطت الشهر، قبل أن يُطلق صراحه مع الإقامة الجبرية.

وصرّح روسيل لصحيفة موندو ديبورتيفو: "رونالدينيو لا يعرف حتى الآن سبب احتجازه".

وأضاف الرجل الذي ترأس برشلونة بين 2010 و2014: "هناك من خدع رونالدينيو، ولم يخبره بالحقيقة".

وأكمل: "إنه لاعب كرة قدم، والابتسامة لا تغيب عن وجهه أبدا".

وأتم: "أتمنى أن يواصل التفكير في كرة القدم، ولكن فوق ذلك أن يواصل الابتسام".

رونالدينيو لم ينفصل عن كرة القدم خلال الأسابيع التي قضاها في السجن، فانخرط في دوري السجون.

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