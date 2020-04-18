نادي مصر يعلن عبر في الجول: عدم خفض مستحقات اللاعبين.. وإجراءات احترازية ضد كورونا

قرر نادي مصر عدم خفض أي نسبة من مستحقات لاعبي الفريق، وصرفها بالكامل حتى في حالة إلغاء الدوري.

وقال أحمد العربي، المشرف العام على الكرة بنادي مصر لـ FilGoal.com: "مجلس إدارة النادي اجتمع، واتخذ بعض القرارات الأتية".

العربية كشف القرارات قائلا "أولا: مد فترة إيقاف التدريبات لمدة شهر إضافي، اعتبارا من 15 أبريل وحتى 15 مايو 2020".

وأضاف "ثانيا: رفض مقترح بتخفيض العقود والمرتبات، والالتزام بدفع (كامل) قيمة العقود لموسم 2019/2020".

وواصل "كما تقرر توزيع سداد كامل المتبقي من قيمة عقود اللاعبين ومرتبات الأجهزة الفنية على أربعة أشهر بدلا من شهرين".

العربي أتم "ثالثا: تخصيص مبالغ إضافية للاستعداد لتطبيق المعايير الطبية اللازمة لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بمجرد عودة النشاط".

نادي مصر يحتل المركز الـ18 والأخير برصيد 11 نقطة في أول ظهور للفريق بالدوري الممتاز، وبعد مرور 17 جولة قبل التوقف.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري حاليا ضمن توقف النشاط الرياضي في مصر كاملا لعدم تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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