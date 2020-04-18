موراتا: نادم على اللعب لـ ريال مدريد

السبت، 18 أبريل 2020 - 22:54

كتب : FilGoal

فالفيردي - موراتا - ريال مدريد - أتليتكو مدريد

اعترف ألفارو موراتا لاعب أتليتكو مدريد، بندمه للعب في صفوف أندية إسبانية أخرى.

موراتا انضم في عمر الثالثة عشر إلى أتليتكو مدريد، وقضى في قطاع ناشئيه عامين، قبل أن يلعب لـ خيتافي ثم ريال مدريد الذي وصل فيه إلى الفريق الأول.

وقال موراتا خلال بث مباشر عبر انستجرام مع لاعب التنس الإيطالي فابيو فونيني: "عندما كنت طفلا، انضممت إلى أتليتكو مدريد، لكن مع تقدمي في العمر شعرت بالضغط للتغيرات الحاصلة في كرة القدم".

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وأضاف المهاجم الإسباني في التصريحات التي نقلتها "موندو ديبورتيفو": "عندها قررت الانتقال إلى خيتافي لمدة موسم، ثم ذهبت إلى ريال مدريد".

وأتم: "أشعر بالأسف لارتدائي أقمصة أندية إسبانية أخرى غير أتليتكو مدريد".

وكان موراتا قد سجل هدف أتليتكو مدريد الثالث في الانتصار التاريخي على ليفربول 3-2 بملعب أنفيلد ضمن إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مباشرةً قبل تعليق النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

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