مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: 12 فريقا من الدرجة الثانية طالبوا بإلغاء الدوري

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري تقدم 12 فريقا من أندية الدوري الممتاز (ب) بطلب رسمي بإلغاء مسابقة الدوري.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "ما يقرب من ثلثي عدد أندية دوري الممتاز (ب) تقدموا بطلب رسمي لاتحاد الكرة لإلغاء الدوري هذا الموسم بسبب كورونا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "عدد آخر من أندية الدرجة الثانية طالبوا بصعود الفرق الثلاثة الأولى المتصدرة حاليا لكل مجموعة من مجموعات الدرجة الثانية، إلى الدوري الممتاز في حالة إلغاء الموسم الحالي".

وتابع "الطلبات الرسمية وصلت اتحاد الكرة، ولكن لم يتم مناقشتها حتى الآن".

وأوضح "اللجنة الخماسية لم تناقش طلبات الأندية لأن الأمر سابق لأوانة في الوقت الحالي".

مسابقة دوري الدرجة الثانية في مصر، مثل مسابقة الدوري الممتاز ومثل كل المسابقات حول العالم، متعلقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا مجموعة القاهرة، وألعاب دمنهور مجموعة بحري، وبني سويف مجموعة الصعيد.

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