تقرير: باريس سان جيرمان يرغب في استقدام نجم الجزائر

السبت، 18 أبريل 2020 - 22:14

كتب : FilGoal

الجزائر - السنغال - كأس إفريقيا - إسماعيل بن ناصر

وجّه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اهتمامه نحو الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي.

فوفقا لموقع le10sport الفرنسي، قام ليوناردو المدير الرياضي لـ سان جيرمان، بالتواصل شخصيا مع المحيطين بـ بن ناصر، ومعارفه القديمة في ميلان لبحث إمكانية شرائه هذا الصيف.

وكان ليوناردو من بدأ المفاوضات مع بن ناصر لاستقدامه من بريشيا إلى ميلان في الصيف الماضي، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان وتتم الصفقة مع لاعب الوسط الجزائري في شهر أغسطس 2019.

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وأشارت التقارير إلى أن ميلان قد يطلب 30 مليون يورو قيمة للاعب وسطه الموهوب.

الروسونيري استقدم بن ناصر قبل أقل من عام مقابل 16 مليون يورو، ومعه شارك في 23 مباراة خلال موسمه الأول.

وكان بن ناصر (22 عاما) فردا مؤثرا في تتويج الجزائر بكأس الأمم الإفريقية 2019، وحصد جائزة أحسن لاعب في البطولة.

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