الإسماعيلي: الاتحاد الدولي رفض شكوى سيدومير يانيفسكي رسميا

كشف نادي الإسماعيلي عن رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفض شكوى سيدومير يانيفسكي المدرب السابق للفريق ضد النادي.

وأعلن الإسماعيلي عبر الموقع الرسمي للنادي، قرار "فيفا" برفض شكوى سيدومير، بطلبه الحصول على تعويض من النادي بقيمة الفترة المتبقية من عقده مع حوالي ٢٥٠ ألف دولار.

وحسب بيان الإسماعيلي، فإن قرار "فيفا" جاء ليؤكد صحة موقف النادي والإجراءات التي قام بها النادي والفريق القانوني مع المدرب البلجيكي قبل سفره خارج مصر.

وتوجه الاسماعيلي بالشكر إلى المحامي الدولي نصر الدين عزام، ومصطفى نادر الذي تم تكليفهما بمتابعة تلك القضية أمام "فيفا" بعد نجاحهما في الحصول على قرار لصالح النادي.

الإسماعيلي بدأ الموسم الجاري رفقة ميودراج ييشيتش، قبل أن يرحل المدرب الصربي بعد 4 جولات، ويتولى أدهم السلحدار المهمة بشكل مؤقت. ثم يتولى سيدومير يانيفسكي المهمة. ويرحل المدرب الكرواتي ليأتي ديدييه جوميز المدرب الفرنسي بداية من شهر يناير.

وتأهل الإسماعيلي إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال. إذ فاز على الرجاء ذهابا بهدف، في انتظار خوض لقاء الإياب في المغرب.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

تحرك جديد من الأهلي ضد عبد الله السعيد

ألقاب لن تصدقها في الدرجة الثانية في مصر

فاجعة مأساوية رياضية في تونس

زيكو.. ليس كل الملوك يرتدون التاج

هل يعود الدوري المصري قريبا؟