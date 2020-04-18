زانيتي: باجيو أفضل من الظاهرة رونالدو

يرى خافيير زانيتي القائد التاريخي لـ إنتر ميلان، أن أفضل من لعب بجواره هو الإيطالي روبيرتو باجيو.

زانيتي ظهر في بث مباشر على انستجرام في ضيافة مواطنه وزميله السابق إستيبان كامبياسو، والأخير سأله عن أفضل من زامله.

فجاءت إجابة زانيتي: "عندما أتى رونالدو من برشلونة، كان مذهلا، ولكن لو توجب عليّ اختيار اسم واحد، فهو روبيرتو بادجو. إنه الشخص الذي جمع بين الجودة والشغف بشكل متكافئ ومثالي".

وشدد: "أكن حبا عظيما لـ بادجو، حالي حال الجميع".

ولعب باجيو في إنتر ميلان بين 1998 و2000، الفترة التي شهدت تواجد الظاهرة رونالدو في النيراتزوري أيضا.

وتحوّل زانيتي للحديث عن قراره باعتزال كرة القدم في عُمر الأربعين: "أردت التوقف عن كرة القدم وأنا في مستوى جيد، لم أن تكون ذكريات الناس عن آخر أيامي سيئة".

وأتم: "عندما تعرضت لقطع في وتر أكيليس، تلقيت المساندة من جميع زملائي. كان ممكنا أن أواصل اللعب، ولكني رأيت أن الاعتزال بنهاية الموسم هو الخيار الأفضل".

زانيتي (46 عاما) يشغل حاليا منصب نائب رئيس نادي إنتر.

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