صدقي لـ في الجول: لست مع إلغاء الدوري.. سموحة رفض الانضمام لمن يرغبون في ذلك

السبت، 18 أبريل 2020 - 18:55

كتب : وليد الحسيني

حمادة صدقي - الهلال السوداني

لا يرغب حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة في إلغاء مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وقال حمادة صدقي: "لست مع إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم. لابد من الحرص على استكمالها".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "لابد من الحرص على استكمال بطولة الدوري لأن الإلغاء سيكون له عواقب وخيمة على الأندية وكرة القدم بشكل عام".

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وأضاف "سموحة رفض الانضمام للأصوات التي تنادي بإلغاء الدوري. لسنا مع تلك الأندية".

وعن تقليص عدد الأجانب، قال صدقي: "لابد من منح فترة انتقالية للأندية قبل تطبيق مقترح تخفيض عدد الأجانب".

وأردف "المقترح بتخفيض عدد الأجانب لثلاثة لاعبين، هو مقترح جيد في حد ذاته، ولكن تخفيض العدد فورا سيسبب مشاكل كبيرة للأندية على المستوى المادي والفني".

مسابقة الدوري المصري مُعلقة مثل كافة المسابقات الرياضية حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

بعض الأندية ترى بأنه من الأفضل إلغاء الدوري، والبعض الآخر لا يرى ذلك.

ويحتل سموحة المركز السادس على سلم ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.

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