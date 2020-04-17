خبر فى الجول – خطوة جديدة من المصري ضد قرار إيقاف القيد الصيفي

ما زال النادي المصري يحاول التعامل مع مشكلة إيقافه عن القيد لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واتخذ النادي المصري خطوة جديدة في تعامله مع أزمة الإيقاف، وذلك بعد تولي عبد الظاهر السقا منصب المدير الرياضي للنادي، وأشرف على الملف.

وقرر عبد الظاهر السقا، تكليف مكتب محاماة دولي للدفاع عن المصري أمام المحكمة الرياضية، والمحاولة بشكل مكثف لإصدار حكم برفع قرار إيقاف القيد، خاصة وأن النادي سدد كافة المستحقات المالية وتصالح قانونيا مع نادي هلال أبيض السوداني.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عاقب النادي المصري بإيقافه عن القيد لثلاث فترات انتقالات بسبب قيده لشيخ موكورو رغم إيقافه.

شيخ موكورو شارك مع المصري هذا الموسم في 7 مباريات. سجل فيهم هدفا واحدا.

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