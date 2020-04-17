عماد متعب يكشف مفاجأة: بعض لاعبي المنتخب لعبوا أمم إفريقيا 2010 مصابون بإنفلونزا الخنازير

الجمعة، 17 أبريل 2020 - 19:54

كتب : FilGoal

عماد متعب - حسني عبد ربه

كشف عماد متعب مهاجم منتخب مصر التاريخي عن عوض بعض لاعبي المنتخب لبكولة أمم إفريقيا 2010 مصابين بإنفلونزا الخنازير.

وقال متعب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "قد لا يعلم الناس أن بعض اللاعبين شاركوا في أمم إفريقيا 2010 وهم يعانون من إنفونزا الخنازير. كنا نلعب ودرجة حرارتنا 40".

وأضاف "وفي مباراة غانا النهائية. كان 13 لاعبا يقومون بالتسخين بإضافة جدو وعبد الشافي بسبب إصابتي أنا وسيد معوض بمزق في العضلة الضامة في مباراة الجزائر واحتمالية عدم مشاركتنا".

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وواصل "في النهاية شاركنا في اللقاء وفزنا بهدف جدو. ولو لم نشارك لكانت خطة حسن شحاتة تغيرت تماما. فالخطة تكون مبنية علينا وأي تعديل في الأسماء يعدل من تفكيره في وقت غير مناسب تماما".

وأتم "جدو وقتها كان أفضل بديل في الفريق. يحدث الفارق كلما شارك، وهذا ما فعله في تلك المباراة أيضا حين سجل هدف الفوز بعد نزوله بدلا مني".

متعب تحدث أيضا عن إصابة قوية تعرض لها في أولى مبارياته مع مانويل جوزيه، فقال "في أول مباراة لي مع جوزيه في المحلة تعرضت لكسر أبعدني عن الملاعب 6 أشهر وعدت مع بداية الموسم التالي".

وأتم "ما لا يعلمه أحد، أنني لعبت لموسم كامل بعدها بقدم مكسورة لأن الإصابة التئمت بنسبة 90% فقط وحصلت على لقب هداف الدوري رغم ذلك".

منتخب مصر حصد بطولة أمم إفريقيا 2010 للمرة السابعة في تاريخ مصر، والثالثة على التوالي بعد 2006 و2008.

متعب شارك في 72 مباراة دولية مع منتخب مصر. سجل فيهم 33 هدفا.

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