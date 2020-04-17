تقرير: تمهيدا لرحيل لاوتارو.. إنتر يريد تيمو فيرنر

يبحث نادي إنتر ميلان، محاولة ضم تيمو فيرنر مهاجم ريد بول لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة "كوريرو ديللو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر ميلان سيحاول ضم تيمو فيرنر خلال الصيف المقبل، لتعويض الرحيل المحتمل للاوتارو مارتينيز المهاجم الأرجنتيني.

التقارير الإسبانية قالت في وقت سابق بأن برشلونة يريد ضم لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان.

كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة رد على سؤال المفاضلة بين نيمار أو لاوتارو في حديث مع ماركا قائلا "كلاهما إضافة لبرشلونة إذا تعاقدنا مع أيا منهما".

من جهة أخرى، كانت الصحف الإنجليزية تقول بأن تيمو فيرنر سيكون صفقة ليفربول للموسم المقبل.

تيمو فيرنر شارك في 36 مباراة هذا الموسم مع ريد بول لايبزيج. سجل فيهم 27 هدفا وصنع 12 آخرين.

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