نائب رئيس برشلونة السابق: عودة نيمار ممكنة.. النادي مهتم به

قال إيميلي روساد نائب رئيس برشلونة السابق إن عودة نيمار إلى صفوف الفريق الكتالوني من باريس سان جيرمان ممكنة.

وقدم روساد استقالته من منصبه قبل عدة أيام بسبب خلافات مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

وتحدث روساد لصحيفة "ليكيب" الفرنسية قائلا: "عودة نيمار إلى برشلونة ممكنة".

وأكمل "تأثير تفشي فيروس كورونا على سوق الانتقالات سيكون كبيرا والعديد من الأندية ستعاني من مشاكل مالية".

وأضاف "برشلونة يجب أن يحلل الوقف بالنظر لقدرته المالية، الاهتمام بنيمار حقيقي لكن الأمر معقد، إذ أن هناك ثلاثة أطراف يجب أن تصل لاتفاق هم برشلونة وسان جيرمان ونيمار".

وتابع "إن توصلت كل الأطرف لاتفاق سيجدوا حلولا لدفع الأموال أو عن طريق أقساط على سبيل المثال".

وأتم نائب رئيس البلوجرانا السابق حديثه "الأمر يعتمد على رغبة جميع الأطراف في التوصل لاتفاق خاصة ما سيطلبه نيمار".

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