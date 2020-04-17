لورينتي: ليفربول شعر بالفزع ضدنا.. لم يتخيل رد فعل أتليتكو

الجمعة، 17 أبريل 2020 - 18:20

كتب : FilGoal

ماركوس يورينتي - ليفربول - أتليتكو مدريد

قال ماركوس يورينتي لاعب أتليتكو مدريد إن ليفربول شعر بالفزع ضد فريقه ما تسبب في هزيمة الحُمر وفقدانهم فرصة مواصلة الدفاع عن لقبهم في دوري أبطال أوروبا.

وكان أتليتكو حول تأخره أمام ليفربول من هدفين دون رد إلى الفوز بثلاثية في ملعب أنفيلد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الانتصار عليه ذهابا بهدف دون رد.

وقال يورينتي الذي سجل هدفين في المباراة لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدأ ليفربول في وضع ضغط علينا ومع تسجيلهم الهدف الثاني عرفنا إنه لا يوجد أمامنا أي فرصة سوى الهجوم".

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وأكمل "ليفربول أتيحت له ملايين الفرص وأعتقد أنهم فكروا إنهم أتموا عملهم بتسجيل الهدفين، لكن رد فعلنا تسبب في فزعهم".

وأضاف "في هدفي الأول فقدت الكرة وارتدت لي مجددا وفي المرة الثانية مرر ألفارو موراتا الكرة لي ونظرت خلفي ولم أجد من يراقبني وقررت التسديد، لست معتادا على التواجد في تلك المواقف".

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