مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: لم نطلب من جوميز تخفيض راتبه

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي عدم مطالبة إدارة النادي من الفرنسي ديديه جوميز بتخفيض راتبه.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "قررنا عدم الاتجاه لتخفيض الرواتب أو خصم نسبة من العقود إلا بعد التعرف على اتجاهات اتحاد الكرة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "سننتظر معرفة اتجاهات اتحاد الكرة بخصوص بطولة الدوري، والرؤية تجاه خصم نسبة محددة من العقود والرواتب".

وتابع "لم نطلب من جوميز تخفيض راتبه، ولم نحدد مصير اللاعبين الأجانب. الرؤية ليست واضحة بخصوص عدد الأجانب في الموسم المقبل".

وأكمل حديثه قائلا: "أتمنى استقرار الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها في كافة الأنشطة".

ديديه جوميز تولى تدريب الإسماعيلي في شهر يناير الماضي، وقاد الفريق في 6 مباريات في الدوري المصري فاز مرتين وتعادل مرتين وخسر مرتين، ومباراة في كأس مصر ضمن منافسات دور الـ16 وخسر بنتيجة 1-0 من بيراميدز.

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