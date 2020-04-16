"لانتهاك أحد القواعد الـ 9".. إيفرجراند يفسخ تعاقد لاعبه بسبب تغيير لوحة سيارته

فسخ نادي جوانزو إيفرجراند الصيني تعاقده مع الدولي يو هانشاو بعدما انتهك أحد قواعد البلاد بتغيير لوحة أرقام سيارته.

وألقي القبض على اللاعب البالغ 33 عاما بعد تسجيل لقطات تظهر وهو يغيّر لوحة أرقام لسيارته.

وتفرض قيود على حركة المرور في المدن الصينية وتسمح لهم بالتنقل بناء على لوحات السيارة، إذ لا يسمح له بمغادرة المدينة في ظل تفشي فيروس كورونا.

ويُعتقد أن يو جناح أيسر منتخب الصين غير رقم لوحة سيارته من مقاطعة لياونينج التي نشأ بها والتي تبعد 2700 كيلومتر عن جوانزو، لأن مدينة جوانزو تفرض قيودا صارمة على استخدام سيارة من خارج المدينة.

إذ يمكن للمركبات التي تحمل رقم رخصة صادرة من خارج جوانزو أن تسير فقط على طرق المدينة لمدة أربعة أيام متتالية، ثم يجب أن تتوقف لمدة أربعة أيام قبل القيادة مرة أخرى.

وفرضت الشرطة غرامة قدرها 5 آلاف يوان تعادل 700 دولار، وسيوضع لمدة 15 يوما في "التوقيف الإداري".

وذكرت التقارير أن يو كان يغير الحرف E إلى F لتجنب القيود.

بطل الدوري الصيني أصدر بيانا بفسخ تعاقد اللاعب الذي يمتد لموسم آخر بسبب انتهاك أحد "القواعد التسعة" والتي تسمح بفسخ تعاقد اللاعب.

وتتهدد مسيرة اللاعب إذ قد يفكر في الاعتزال وفقا لـ "ساوث شاينا إيفنينج بوست" لأن الأندية لن ترغب في التوقيع مع لاعب لديه سجل جنائي وبسبب الإصابات المتكررة في السنوات الأخيرة.

ويعد نادي جوانزو أكثر الأندية التزاما بتطبيق القواعد الصرامة في الدوري الصيني، إذا غرم لاعبه البرازيلي فرناندو هنريكي 3 مليون يوان صيني بسبب عدم الالتزام بتعليمات النادي في مارس الماضي.

يو شارك في 177 مباراة بقميص الفريق وحصد 10 ألقاب منها لقب دوري أبطال آسيا وسجل 30 هدفا طيلة 5 مواسم مع الفريق.

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