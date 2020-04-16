جيرارد: فريق ليفربول الحالي أمامه فرصة قوية لكتابة التاريخ

الخميس، 16 أبريل 2020 - 17:01

كتب : FilGoal

ستيفن جيرارد - رينجرز

يعتقد ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول وقائده السابق أن الفريق الحالي للريدز أمامه فرصة ضخمة لكتابة التاريخ في النادي العريق.

ليفربول كان على بعد 6 نقاط من تحقيق لقب الدوري الانجليزي لولا توقف المسابقة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال جيرارد في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الفريق يتحسن ويصبح أكثر قوة. هم الآن يمتازون بالقوة العقلية في كل الخطوط".

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وأضاف "الفريق بأكمله من اللاعب رقم 1 حتى رقم 28، جميعهم نجوم وأقوياء بدنياً وفنياً وعقلياً. جميعهم يمتازون بنفس الصفات".

وواصل "أنا متحمس للغاية لمشاهدتهم في السنوات المقبلة. أعتقد أن الفرصة أمامهم ليكونوا فريقاً تاريخياً لليفربول يحقق الكثير من النجاحات، وهذا ما نريده جميعاً كمشجعين لليفربول".

وأتم "الفريق بات ظاهرة في السنوات الأخيرة. لسوء لحظ لم يتوجوا بلقب الدوري الموسم الماضي، هذا يظهر إلى أي مدى كان مانشستر سيتي جيداً".

وجمع ليفربول 97 نقطة في الموسم الماضي، ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب. وفي الموسم الجاري فاز الفريق بـ27 مباراة من أصل 29، متقدما بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه على الصدارة، بجانب حصد لقب مونديال الأندية.

كما حصد الريدز دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وتلاه السوبر الأوروبي.

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