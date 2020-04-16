تقرير: يويفا يفكر في استكمال دوري الأبطال كبطولة مجمعة على ملعب واحد

الخميس، 16 أبريل 2020 - 16:19

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا

يفكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في إقامة بطولة صغيرة مجمعة لإنهاء دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في شهر أغسطس المقبل. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن الكيان الحاكم لكرة القدم في أوروبا سيناقش عدة خطط خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة في الأسبوع المقبل وسيكون على رأسها كيفية إنهاء موسم دوري أبطال أوروبا.

وكان يويفا قد أعلن أكثر من مرة أنه عازم على استكمال دوري الأبطال والدوري الأوروبي، لكنه تقبل حقيقة أنها قد تقام بعد إنها الدوريات المحلية المختلفة في القارة.

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وفتح ذلك الباب أمام فكرة إقامة دورة مجمعة صغيرة لإنهاء الدوري الأوروبي ودوري الأبطال في أغسطس، على أن تلعب المباريات المتبقية كإقصائية من جولة واحدة، بدون ذهاب وإياب.

لكن على الجانب الآخر هناك مباريات لم تحسم بعد في إياب دور الـ١٦ مثل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وتشيلسي ضد بايرن ميونيخ وليون ضد يوفنتوس وبرشلونة ضد نابولي.

وأشار التقرير إلى أن تلك المواجهات المعلقة تضيف مزيد من التعقيد، لم تحل بعد، لكن البطولة المجمعة التي يفكر بها يويفا ستقام في إسطنبول المدينة التي كانت ستحتضن النهائي قبل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

على الجانب الآخر ففي الدوري الأوروبي هناك مباراتين لم تلعبا من الأساسي في ذهاب دور الـ١٦ وهما إنتر ميلان ضد خيتافي وإشبيلية ضد روما.

في حين أن هناك مباريات بلدية إسطنبول ضد كوبنهاجن وأولمبياكوس ضد ولفرهامبتون ورينجرز أمام باير ليفركوزن وفولفسبورج أمام شاختار دونيتسك وإينتراخت فرانكفورت أمام بازل ولاسك أمام مانشستر يونايتد جميعها شهدت إقامة مباريات الذهاب فقط.

وسيبدأ يويفا خلال الأسبوع المقبل عددا من الاجتماعات بداية من يوم الثلاثاء بالتحدث مع الاتحادات الـ٥٥ لديه، وسيناقشون أيضا تطور الأوضاع في كل دولة على حدة.

كما سيعقد يويفا اجتماعا آخر يتضمن اتحاد الأندية الأوروبية والروابط الأوروبية يوم الأربعاء.

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