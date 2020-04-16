العشري: المحترفون الأجانب أصبحوا يأخذون من رصيد اللاعب المصري.. وشرط لاتخاذ قرار

قال طارق العشري مدرب النادي المصري إن اللاعبين الأجانب أصبحوا يأخذون من رصيد اللاعب المصري، مشددا على أن قرار تقليص عددهم من عدمه يجب ألا يأتي جزافا بل بعد دراسة ومراعاة للأمور الاقتصادية.

وصرح العشري قائلا: "الدوري هو الإمداد الطبيعي للمنتخب، والآن أصبح نصف القوام الأساسي للأندية من الأجانب".

وأضاف "الأجانب يأخذون من رصيد اللاعب المصري، خاصة مع اعتبار لاعبي شمال إفريقيا وفلسطين مصريين".

وتابع "المنتخب سيعاني، هناك مراكز عديدة تعاني من نقص شديد مثل قلب الدفاع ورأس الحربة والظهيرين".

وناشد المدير الفني للمصري "لابد ألا يأتي القرار جزافا بل بعد دراسة ومراعاة الأمور الاقتصادية، وندرس هل مفيد لطبيعة الكرة المصرية أم لا".

وأشار طارق العشري "المستفيد الأكبر من زيادة عدد الأجانب هو أندية القمة، أما باقي الأندية لا توجد فروق بين لاعبيها".

وواصل "لابد ألا يكون الاستعانة باللاعب الأجنبي على سبيل ضخ الأموال فقط بل استفادة فنية حقيقية مثل كينو الذي صنع الفارق مع بيراميدز في الموسم الماضي، ليساوي ثمنه".

وأتم العشري تصريحاته "لابد أن يكون اللاعب الأجنبي مؤثرا بشكل إيجابي، لكن الأجانب يتأقلمون مع العقلية المصرية، وللأسف يصبحون أسوأ من عقلية اللاعب المصري".

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