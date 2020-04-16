العشري: المحترفون الأجانب أصبحوا يأخذون من رصيد اللاعب المصري.. وشرط لاتخاذ قرار

الخميس، 16 أبريل 2020 - 15:15

كتب : FilGoal

طارق العشري - الزمالك - حرس الحدود

قال طارق العشري مدرب النادي المصري إن اللاعبين الأجانب أصبحوا يأخذون من رصيد اللاعب المصري، مشددا على أن قرار تقليص عددهم من عدمه يجب ألا يأتي جزافا بل بعد دراسة ومراعاة للأمور الاقتصادية.

وصرح العشري قائلا: "الدوري هو الإمداد الطبيعي للمنتخب، والآن أصبح نصف القوام الأساسي للأندية من الأجانب".

وأضاف "الأجانب يأخذون من رصيد اللاعب المصري، خاصة مع اعتبار لاعبي شمال إفريقيا وفلسطين مصريين".

أخبار متعلقة
كينو: الدوري المصري قوي.. وتبديل المدربين سبب تذبذب أدائي مع بيراميدز كينو: السعيد أفضل لاعب في الدوري المصري.. ولم استطع مرواغة علي جبر المقاولون: تخفيض عدد الأجانب سيكون أعظم قرار في صالح الكرة المصرية

وتابع "المنتخب سيعاني، هناك مراكز عديدة تعاني من نقص شديد مثل قلب الدفاع ورأس الحربة والظهيرين".

وناشد المدير الفني للمصري "لابد ألا يأتي القرار جزافا بل بعد دراسة ومراعاة الأمور الاقتصادية، وندرس هل مفيد لطبيعة الكرة المصرية أم لا".

وأشار طارق العشري "المستفيد الأكبر من زيادة عدد الأجانب هو أندية القمة، أما باقي الأندية لا توجد فروق بين لاعبيها".

وواصل "لابد ألا يكون الاستعانة باللاعب الأجنبي على سبيل ضخ الأموال فقط بل استفادة فنية حقيقية مثل كينو الذي صنع الفارق مع بيراميدز في الموسم الماضي، ليساوي ثمنه".

وأتم العشري تصريحاته "لابد أن يكون اللاعب الأجنبي مؤثرا بشكل إيجابي، لكن الأجانب يتأقلمون مع العقلية المصرية، وللأسف يصبحون أسوأ من عقلية اللاعب المصري".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

فيلم في الجول - كيف صُنعت أسطورة حازم.. ونجوم الأهلي يحكون معاناتهم أمام الثعلب

مؤسسة صامويل إيتو تعلن تبرعه بأدوات صحية وغذائية في الكاميرون لمواجهة فيروس كورونا

مع اقتراب الاستثمار السعودي ورحيل آشلي.. نيوكاسل يونايتد خارج السياق

مرتضى: حدث تواطؤ ضد الزمالك في أزمة النقاز.. سُرقت بعض الأوراق من ملف القضية

14.. إمام الموهوبين

في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدير الكرة بالإسماعيلي: لا لاستكمال الدوري.. زمن فيروس كورونا أصعب من الكوليرا 12 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: يويفا يفكر في استكمال دوري الأبطال كبطولة مجمعة على ملعب واحد 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب وست بروميتش: عودة حجازي إحدى فوائد التوقف ساعة | المحترفون
كارتيرون يرد عبر في الجول على تقارير "تدريبه للترجي خلفا للشعباني" ساعة | الدوري المصري
العشري: المحترفون الأجانب أصبحوا يأخذون من رصيد اللاعب المصري.. وشرط لاتخاذ قرار ساعة | الدوري المصري
في ظل أسطورة – فيجو الجديد.. فان دير مايده 2 ساعة | حكايات في الجول
سارة عصام تحكي لـ فيفا: صدمة الاستبعاد من المنتخب.. لقب ملكة مصر والاحتفال بعيد ميلادها في الحجر الصحي 2 ساعة | مصر
14.. إمام الموهوبين 2 ساعة | حكايات في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 2 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمراره في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 3 في الجول يوضح – "رفض تعويض النقاز".. لماذا حكم فيفا بمليون و300 ألف دولار تحديدا على الزمالك 4 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه
قد ينال إعجابك